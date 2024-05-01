60-річний Анатолій Белей є міським головою Бродів із 2010 року

Міський голова Бродів Анатолій Белей оприлюднив свою декларацію за 2023 рік – доходи подружжя перевищили 1,7 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Анатолій Белей отримав 836 тис. грн зарплати у Бродівській міськраді (у 2022 році його зарплата становила 632 тис. грн, тобто на 200 тис. грн менше), його дружина Любов вказала 876 тис. грн доходу від підприємницької діяльності – вона є ФОПом і її основний КВЕД – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Окрім цього Любов Белей отримала 31,9 тис. грн пенсії.

У мера Бродів немає власної нерухомості. Житловий будинок у Бродах (188,9 м2) та земельна ділянка (696 м2) належать його дружині. Анатолій Белей також не має власного авто, із 2015 року він має право користуватись Lexus ES 300 (2005 року випуску) – це авто належить Ірині Белей.

Анатолій Белей є засновником власного благодійного фонду, а також керівником та співзасновником БФ «Берегиня», із ним також пов’язане громадське формування «Територіальна оборона Бродівщини».

60-річний Анатолій Белей є міським головою Бродів із 2010 року – він тричі перемагав на виборах. У 2010 році він висувався Народно-демократичною партією, у 2015 і 2020 роках – йшов самовисуванцем. Із 2020 році Белей є також головою Бродівської ОТГ. Як повідомляв ZAXID.NET, у 2021 році син мера Бродів побив журналіста за зйомку вечірки у ресторані, яка відбувалась попри карантинні обмеження під час пандемії коронавірусу.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.