40-річний Ярослав Паращич переміг на виборах голови Турківської громади у 2020 році

Міський голова Турки та очільник територіальної громади Ярослав Паращич оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець не має власної нерухомості, декларує 599 тис. грн зарплати, пільги та матеріальну допомогу. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ярослав Паращич отримав 599 тис. грн зарплати у Турківській міськраді, 46 тис. грн матеріальної допомоги від міськради, 5 тис. грн пільг та 1 тис. грн допомоги від пенсійного фонду до Дня незалежності. Його дружина Марина вказала 117 тис. грн зарплати у відділі освіти, культури та туризму Турківської міськради та 15,4 тис. грн допомоги при народженні дитини.

Подружжя проживає разом із батьками та братом Ярослава Паращича, у декларації вказана також їхня пенсія. У мера Турки немає власної нерухомості, він вказав батьковий будинок (110 м2) та земельну ділянку у селі Шум’яч біля Турки. У власності посадовця із 2013 року є автомобіль Volkswagen Caddy 2005 року випуску.

40-річний Ярослав Паращич переміг на виборах голови Турківської громади у 2020 році – він балотувався від «Громадянської позиції». До цього він працював головним бухгалтером Турківської ДЮСШ «Юність».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.