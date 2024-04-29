Олег Серняк із 2015 року є міським головою Пустомит

Міський голова Пустомит та територіальної громади Олег Серняк оприлюднив на сайті НАЗК декларацію про доходи за 2023 рік. Мер став власником земельної ділянки у Пустомитах, а його дружина успадкувала авто, подружжя також не декларує жодних заощаджень.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Олег Серняк отримав 760 тис. грн зарплати у Пустомитівській міськраді, його дружина Надія вказала 25 тис. грн соціальної допомоги та 167 тис. грн виплат за «зеленим тарифом». У подружжя немає жодних заощаджень, які були б зазначені у декларації.

Подружжя має дві земельні ділянки, а також житловий будинок у Пустомитах (161 м2). Одну земельну ділянку (999 м2) Олег Серняк набув у 2023 році, але не вказав вартість нерухомості. У 2023 році Надія Серняк стала власницею авто Opel Zafira Tourer (2016 року випуску), але також не вказала вартість автомобіля. Як повідомив ZAXID.NET Олег Серняк, земельну ділянку у Пустомитах, а також автомобіль, власницею якого є його дружина, вони успадкували.

У декларації вказано, що Олег Серняк є керівником Пустомитівської міської організації політичної партії «Європейська партія України», а також співзасновником ГО «Волиця».

42-річний Олег Серняк переміг на виборах у 2020 році як самовисуванець. Він тричі обирався депутатом до Пустомитівської міської ради, з 2003 до 2015 року працював у міськраді секретарем, а на виборах у 2015 році був обраний її головою.

Він був активним учасником конфлікту навколо виділення земельних ділянок біля озера Наварія й виступав за те, аби ці ділянки залишалися у власності громади Пустомит. Через наварійські землі у Олега Серняка був публічний конфлікт із тодішнім головою ЛОДА Олегом Синюткою, який і виділяв ці ділянки біля озера. Тоді Олег Синютка звинувачував Олега Серняка у корупції, але доказів при цьому не надав. Сам Серняк повідомив, що у 2018 році справді купив авто і вчасно не повідомив про зміни в майновому стані. За це адмінправопорушення він сплатив 1700 грн штрафу.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.