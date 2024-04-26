У грудні 2023 року Ярослав Юрчишин став головою Комітету ВРУ з питань свободи слова

Нардеп від партії «Голос» Ярослав Юрчишин оприлюднив на сайті НАЗК свою декларацію – за минулий подружжя задекларувало понад мільйон гривень доходу та не купувало нової нерухомості чи авто.

Як вказано у декларації, у 2023 році зарплата Ярослава Юрчишина у Верховній Раді становила 664 тис. грн, також він вказав близько 50 тис. грн зарплати за сумісництвом – в УКУ та у ГО «Українська академія лідерства». Дружина депутата Ольга Юрчишин задекларувала 510 тис. грн від підприємницької діяльності.

У 2023 році Ярослав Юрчишин із дружиною не купували нової нерухомості чи автомобілів. У родині Юрчишинів є одне авто – Hyundai Elantra 2016 року випуску, яке у 2020 році придбала Ольга Юрчишин. Ярослав Юрчишин є власником квартири у Києві (70 м2), його дружина є власницею будинку (70 м2) та земельної ділянки (0,1 га) у селі Гута-Межигірська поблизу Києва.

43-річний Ярослав Юрчишин пройшов у Верховну Раду від партії «Голос», він є громадським діячем та експертом у питаннях боротьби з корупцією. Ярослав Юрчишин навчався на історичному факультеті ЛНУ ім. Івана Франка та у Києво-Могилянській академії – магістр політології. Ярослав Юрчишин був виконавчим директором Transparency International Україна, а протягом 2018 – 2019 років головою правління організації, він зупинив членство в правлінні, щоб взяти участь у виборах до Верховної Ради. У грудні 2023 року Ярослав Юрчишин став головою Комітету ВРУ з питань свободи слова.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.