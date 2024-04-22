Іван Баген та Микола Гадевич працюють на керівних посадах у школах та є депутатами Добромильської міськради

Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винними у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів двох депутатів Добромильської міськради, які, працюючи на керівних посадах у школах, голосували за призначення премій освітянам. Один із депутатів також вчасно не подав свої декларації про доходи. Обом депутатам призначили по 3400 грн штрафу.

Як вказано у постановах суду, які оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2024 року, один з депутатів, Іван Баген, є директором школи у селі Чижки, а інший – Микола Гадевич працює заступником директора в Добромильській загальноосвітній середній школі І-ІІІ ступенів. У грудні 2023 року під час засідання сесії міськради вони голосували за рішення «Про встановлення надбавки за престижність праці педагогічним працівникам за 2024 рік», згідно з яким їм, як вчителям на керівних посадах, призначили надбавки.

Щодо обох депутатів склали протоколи через порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту, а щодо Івана Багена також через невчасне подання декларацій. У суді вони визнали свою провину.

Справи розглянув суддя Максим Клімченко, який дослідив усі матеріали та визнав їх винними у адмінправопорушеннях, призначивши по 3400 грн штрафу кожному. Постанови ще можуть бути оскаржені.

Нагадаємо, що раніше ще одну депутатку Добромильської міськради оштрафували за невчасне подання декларацій та прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів.