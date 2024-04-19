Андрій Залівський є міським головою Червонограда із 2015 року

Міський голова Червонограда Андрій Залівський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Посадовець задекларував 700 тис. грн зарплати та їздить на кросовері Toyota RAV4. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Залівський отримав 704 тис. грн зарплати у Червоноградській міськраді та 10 тис. грн за надання майна в оренду. Його дружина Леся вказала 110 тис. грн зарплати, яку вона отримала у відділі освіти Червоноградської міськради, а син Богдан отримав 16,8 тис. грн стипендії у Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї.

Андрій Залівський є власником п’яти земельних ділянок та житлового будинку (83 м2) у селі Завишень, що розташоване між Червоноградом та Сокалем. Із 2019 року посадовець має також квартиру у Червонограді (67,5 м2). У останні роки Залівський не купував нової нерухомості.

Очільник Червонограда їздить на авто Toyota RAV4 (2021 року випуску), яке він придбав у 2021 році за 847 тис. грн. Син посадовця наприкінці 2022 року став власником мотоцикла Musstang MT200 (2022 року випуску) – у декларації вказано, що його вартість 11,8 тис. грн.

Заощадження мер Червонограда зберігає готівкою та у банку – 200 тис. грн, а його дружина вказала 8 тис. доларів готівкою.

46-річний Андрій Залівський є міським головою Червонограда із 2015 року. Раніше Залівський працював заступником мера Червонограда, був депутатом місцевої ради, а також – помічником нардепа Ігоря Васюника.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.