Олександру Коцюбинському подарували авто Lexus RX 450h 2018 року випуску

Інспектор управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Олександр Коцюбинський у 2023 році отримав у подарунок квартиру у Львові площею 113 м2, нежитлове приміщення та автомобіль Lexus RX 450h.

Як вказано у електронній декларації Олександра Коцюбинського, у 2023 році він отримав 245 тис. грн зарплати від Львівської митниці – чоловік є головним державним інспектором відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці. До прикладу, у 2022 році зарплата митника становила 57 тис. грн (це був увесь його офіційний дохід).

Окрім зарплати на митниці, Олександр Коцюбинський вказав три подарунка: квартиру площею 113 м2 у Львові (її вартість, згідно з декларацією становить 265 тис. грн), нежитлове приміщення у цьому ж місті площею 605 м2 та вартістю 813 тис. грн. Також митник отримав у подарунок автомобіль Lexus RX 450h 2018 року випуску. Ці подарунки митнику зробив Володимир Самохвалов – невідомо, чи є між ними родинний зв'язок, але чоловік займається бізнесом.

ZAXID.NET взяв витяг у реєстрі нерухомості та з’ясував, що нежитлове приміщення площею 605 м2 розташоване на вул. Володимира Великого – за адресою, де зареєстровані дві фірми Володимира Самохвалова, які займаються торгівлею автозапчастинами. Подарована квартира розташована у закритому комплексі на вул. Стрийській біля виїзду з міста. Варто додати, що Олександр Коцюбинський у попередніх деклараціях вказував право користуватись цією квартирою.

Інспектор митниці із 2012 року є власником квартири площею 60 м2 у Львові – вона розташована на вул. Коперника у центрі міста і за цією адресою зареєстрована ще одна фірма Володимира Самохвалова, яка надає майно в оренду. У власності Олександра Коцюбинського із 2017 року є також авто Seat Leon 2017 року випуску. Заощадження митник зберігає готівкою – 50 тис. доларів.

Нагадаємо, що інспекторку Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з роботи після скандального відео у TikTok. Посадовиця похвалилася брендовими речами, вартість яких суттєво перевищує її офіційну зарплату.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Наприклад, дружина керівника Львівської митниці у 2023 році стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю вартістю всього 7300 грн, а дружина головного патрульного Львівщини придбала авто Toyota Prius (2018 року) за 5000 грн.