Юлія Дрига працювала головною інспекторкою управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці

Головну державну інспекторку управління адміністративно-господарської діяльності Львівської митниці Юлію Дригу звільнили з роботи після відео у соцмережі TikTok, де вона похизувалася брендовими речами вартістю понад 8 тис. доларів. При цьому вартість особистих речей інспекторки суттєво перевищила її зарплату на митниці за минулий рік. У відео інспекторка сказала, що працює «трошки на себе, а трошки на державу».

Інспекторка митниці Юлія Дрига потрапила на TikTok-відео блогера Ніколаса Карми, який знімає на вулиці перехожих, розпитуючи про вартість їхнього образу. Відео було поширене 12 квітня і вже за кілька годин зі сторінки блогера зникло. Водночас на відео з інспекторкою митниці звернув увагу журналіст Тарас Середич, воно розійшлося Telegram-каналами.

Зокрема, Юлія Дрига розповіла Ніколасу Кармі, що її капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського коштує 18 тис. грн. Повідок її собачки на кличку Gucci від однойменного бренду вартує 200 доларів. Також Юлія похвалилася сумкою Louis Vuitton за 1500 доларів, чоботами Hermes за 800 доларів та годинником Cartier за 5000 доларів.

На запитання блогера, чим вона займається, інспекторка відповіла, що працює «трошки на себе, трошки на державу».

Водночас у декларації за 2023 рік Юлія Дрига вказала 136 тис. грн зарплати на митниці, 3 тис. доларів готівки та 41 тис. грн отриманих від приватної підприємиці, а також частку 50% у власності квартири у Львові. Доходи тепер вже колишнього чоловіка Олексія Дриги, який працює інспектором-кінологом Львівської митниці, в декларації вона не зазначила.

Після розголосу зі скандальним відео Юлію Дригу звільнили з роботи на Львівській митниці.

Керівник Львівської митниці Андрій Кузнік розповів ZAXID.NET, що 12 квітня згадана інспекторка управління адміністративно-господарської діяльності написала заяву на звільнення «за згодою сторін». Інформацію щодо неї керівництво митниці скерувало в НАЗК для проведення перевірки та реагування.

«Важко тепер усім пояснити, де вона взяла ці речі. Як в анекдоті про доньку-повію. Перед тим, як щось зробити або сказати, треба думати про наслідки, а коли ти на державній службі, то про це треба думати 24/7», – прокоментував інцидент Андрій Кузнік.

Журналіст Тарас Середич також розповів, що йому вдалося поспілкуватися з Юлією Дригою вже після її звільнення. Вона зізналася, що Ніколас Карма видалив відео з нею на її ж прохання. Вона також запевнила, що годинник Cartier насправді копія, а сумка Louis Vuitton – зі старої колекції і була куплена давно за гроші від бізнесу, а на митниці вона працює з серпня минулого року і ще не встигла адаптуватися до роботи. Водночас, жодних доказів на підтвердження своїх слів вже колишня інспекторка митниці журналісту не надала.

Львівський блогер Ніколас Карма відомий своїми відео у Tik Tok та Instagram, на яких він підходить до перехожих та запитує, скільки коштує їхній образ. Профіль блогера в Tik Tok налічує майже 500 тисяч підписників, а в Instagram – понад 311 тисяч підписників.