Наречена Романа Пилипенка Василина Софранюк на радощах стрибає після отримання подарунка

У неділю, 22 січня, керівництво департаменту патрульної поліції України відсторонило від роботи начальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка. Приводом до цього стало поширене в мережі відео, на якому Роман Пилипенко дарує своїй нареченій, працівниці Львівської облради Василині Софранюк (Федюк) перепустку на проїзд автомобілем у пішохідну зону на площі Ринок у Львові.

«За вказаними обставинами, керівництвом департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», – йдеться в повідомленні патрульної поліції України, поширеному ввечері у неділю, 22 січня.

30-річна Василина Софранюк (Федюк) поширила в Instagram відео, на якому видно, як головний патрульний Львівщини 39-річний Роман Пилипенко дарує їй у подарунок перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок.

«Перепустка через площу Ринок на мій Mercedes», – вигукує вона на радощах, розпаковуючи подарунок у присутності Романа Пилипенка, і кидається його цілувати. При цьому жінка демонструє свою перепустку. З відео видно, що події відбуваються у службовому кабінеті Романа Пилипенка. Це відео миттєво поширилося соцмережами та викликало обурення користувачів.

Наразі невідомі обставини, за яких Роман Пилипенко оформив на свою наречену перепустку. Право на таку перепустку мають лише мешканці, зареєстровані на площі Ринок, а також підприємці – власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо.

ZAXID.NET спробував отримати коментар Романа Пилипенка з приводу скандального відео, однак його телефон був відключений.

Також не вдалося отримати коментар у самої Василини Софранюк. Жінка працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, також є помічницею депутата від «Європейської солідарності» Андрія Думи.

Роман Пилипенко очолює патрульну поліцію Львівщини з червня 2017 року.