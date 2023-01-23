Роман Пилипенко подарував своїй коханій Василині Софранюк перепустку на проїзд пішохідною площею Ринок, яка виявилася нечинною

Львівська міськрада не видавала перепустку працівниці Львівської облради Василині Софранюк на в’їзд у пішохідну зону площі Ринок. А перепустка такого зразка, як подарував їй начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко, втратила чинність ще два роки тому. Про це заявила керівниця ЛКП «Ратуша-сервіс», яке займається видачею перепусток на заїзд у пішохідну частину міста, Ірина Тихоліз.

«Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Зараз діють інші перепустки», – повідомила Ірина Тихоліз на брифінгу у понеділок, 23 січня.

Посадовиця запевнила, що з 2021 року діють нові перепустки, які дають можливість заїзду на площу Ринок, а така, яка була продемонстрована на скандальному відео, не дає такого права. При цьому керівниця «Ратуша-сервіс» показала перепустки меншого розміру та іншої кольористики. З її слів, на сьогодні діють лише такі перепустки: для мешканців блакитного кольору, для бізнесу жовті, а для службових машин – коричневі.

Керівниця ЛКП «Ратуша-сервіс» Ірина Тихоліз демонструє види перепусток, які є чинні на сьогодні (скріншот з відео)

«Міська рада не видавала їй (Василині Софранюк) перепустки на в’їзд у центральну частину міста», – запевнила Ірина Тихоліз, зазначивши, що з цього приводу в мерії ще триває службове розслідування.

Нагадаємо, начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко подарував своїй коханій Василині Софранюк червону перепустку для проїзду площею Ринок, яка є пішохідною. За правилами, які діяли раніше, право на червоні перепустки мали представники спеціалізованих служб та силовики.

Жінка похвалилася отриманим подарунком в Instagram. Відео поширилося мережею та викликало обурення дописувачів. Після резонансу керівництво департаменту патрульної поліції України відсторонило Романа Пилипенка від посади та проводить розслідування.