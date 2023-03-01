Реакція Василини Софранюк на подаровану її бойфрендом перепустку на проїзд автомобілем через пішохідну площу Ринок

За результатами службового розслідування екс-начальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка притягнули до дисциплінарної відповідальності. Його понизили в посаді і перевели на роботу в патрульну поліцію Івано-Франківської області. Роман Пилипенко в січні цього року оскандалився із подарунком для своєї дівчини.

«До Пилипенка Р. ужито заходів дисциплінарного впливу, переведено на нижчу посаду, а саме заступника начальника управління – начальника відділу чергової служби управління патрульної поліції в Івано-Франківській області департаменту патрульної поліції», – повідомили у середу, 1 березня, в департаменті патрульної поліції України, відповідаючи на інформаційний запит ZAXID.NET, надісланий ще 1 лютого.

Нагадаємо, тепер вже колишній начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко подарував своїй партнерці Василині Софранюк, яка працює у Львівській облраді, червону перепустку для проїзду пішохідною площею Ринок у Львові. Та відразу ж вирішила похвалилася отриманим подарунком в Instagram. Відео миттєво поширилося мережею та викликало обурення читачів. Після резонансу керівництво департаменту патрульної поліції України відсторонило Романа Пилипенка від посади та оголосило про початок службового розслідування. У Львівській міськраді заявили, що перепустка для Софронюк є недійсною, оскільки вона виявилась старого зразка.

Після скандалу Роман Пилипенко, який очолював патрульну поліцію Львівщини понад п'ять років, позбувся цієї посади, однак офіційної інформації про його подальше призначення не було.