Андрій Крутень із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини

Начальник управління патрульної поліції Львівщини Андрій Крутень оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Його дружина торік придбала авто Toyota Prius (2018 року випуску) всього за 5000 грн.

Як вказано у декларації Андрія Крутня, у 2023 році він отримав 647 тис. грн зарплати у поліції. Його дружина Олександра вказала 1,2 тис. грн зарплати від ТзОВ «Дентамед 2000».

У подружжя немає власної нерухомості. Андрій Крутень може користуватись батьківським будинком у Рівному (87 м2), подружжя може користуватись ще одним будинком у цьому місті (73,5 м2). Квартиру у Львові вони орендують. Додамо, що у декларації за 2022 рік було вказано, що Олександра Крутень мала власну квартиру у Рівному (44 м2), але у цій декларації цього майна, або доходу від його продажу не вказано.

У Олександри Крутень є два авто: Audi A6 (2013 року випуску), яке вона придбала у 2022 році за 130 тис. грн, та Toyota Prius (2018 року випуску), вартістю всього 5000 грн – власницею другого авто дружина патрульного стала у 2023 році. Варто додати, що на профільних сайтах з продажу авто, вживаний Toyota Prius (2018 року випуску) можна придбати приблизно за 20 тис. доларів. Обома авто може користуватись Андрій Крутень.

ZAXID.NET звернувся до прес-служби патрульної поліції Львівщини з проханням про коментар Андрія Крутня про вартість авто Toyota Prius. На момент публікації новини відповіді ми не отримали.

Дружина патрульного, як і торік, вказала криптовалюту: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC, XBT), Ripple (XRP). Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою – 775 тис. грн.

32-річний Андрій Крутень народився у Рівному. Має юридичну освіту, служив у ЗСУ. Кар’єру в патрульній поліції розпочав з 2016 року. Працював на різних посадах – від рядового, командира роти до заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області. З червня 2019 року був начальником управління патрульної поліції у Волинській області, а із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки. Наприклад, дружина керівника Львівської митниці у 2023 році стала співвласницею земельної ділянки біля Буковелю вартістю всього 7300 грн.