Андрій Крутень досі понад три роки очолював патрульну поліцію Волині

Начальником управління патрульної поліції Львівської області призначили 31-річного Андрія Крутеня, який досі очолював патрульну поліцію Волині. Про це ZAXID.NET повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Представлення Андрія Крутеня колективу патрульної поліції Львівщини відбулося у вівторок, 31 січня, в закритому режимі, без журналістів.

«Це досвідчений офіцер, який показав себе як справжній професіонал на своїй посаді. Він проявив себе, як працівник, який має неабиякі організаторські здібності. Це людина, яка завжди вислухає, піде на зустріч і розбереться у всіх найменших деталях. Жоден з вас не залишиться непочутим», – сказав під час представлення перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зі свого боку Андрій Крутень подякував за довіру та запевнив, що для нього важлива командна робота, ефективність якої на Львівщині будуть підвищувати.

Екс-начальника львівських патрульних Романа Пилипенка переводять в іншу область на нижчу посаду.

Андрій Крутень народився у Рівному. Має юридичну освіту, служив у ЗСУ. Кар’єру в патрульній поліції розпочав з 2016 року. Працював на різних посадах – від рядового, командира роти до заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області. З червня 2019 року був начальником управління патрульної поліції у Волинській області.

Понад п’ять років патрульну поліцію Львівщини очолював Роман Пилипенко. Його відсторонили від посади після скандалу із перепусткою для поїзду через пішохідну площу Ринок, яку він подарував своїй дівчині, працівниці Львівської облради Василині Софранюк. За цим фактом департамент патрульної поліції розпочав службове розслідування, про результати якого наразі публічної інформації немає. Сам Роман Пилипенко цю скандальну історію не коментував.