У 2020 році Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича

Мер Дрогобича Тарас Кучма оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Очільник міста вказав мільйонну зарплату, понад 100 тис. грн пенсії та пільги на оплату комунальних послуг.

Як вказано у електронній декларації, Тарас Кучма у 2023 року отримав мільйон гривень зарплати на посаді міського голови Дрогобича, понад 100 тис. грн пенсії та близько 20 тис. грн пільг на оплату комунальних послуг. Дружина мера Лідія працює у Дрогобицькій міській лікарні та вказала 260 тис. грн зарплати.

Подружжя не купувало нової нерухомості у 2023 році. Тарас Кучма є власником квартири (62 м2) та дачного будинку (61 м2) у Дрогобичі, будинку (37 м2) у селі Ластівка, що на березі річки Стрий неподалік Східниці, та кількох земельних ділянок – одна з них розташована за межами Львівської області – у селі Приморське на Одещині. Лідія Кучма також має власну нерухомість у Дрогобичі – будинок площею 160,7 м2 та земельну ділянку.

Автопарк мера та його дружини складається із трьох авто, кожному із яких уже мінімум по 20 років. Йдеться про Audi A6 (1999 року випуску), Chevrolet Niva (2004 року випуску) та Ford Scorpio (1986 року випуску). Нових авто подружжя не купувало. Щодо заощаджень, то Тарас Кучма вказав, що зберігає 300 тис. грн готівкою.

У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича. Він випередив свого конкурента Андрія Веселого лише на 505 голосів. Раніше мера Дрогобича Тараса Кучму судили через виписані самому собі премії протягом 2021 – 2022 років. Також суд оштрафував його за конфлікт інтересів під час виборів. Кучма голосував за виділення землі фірмі, яка поповнила його виборчий фонд.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.