У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини 3 листопада визнав мера Дрогобича Тараса Кучму винним у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з конфліктом інтересів під час його передвиборчої кампанії. Меру призначили штраф, але він планує оскаржити рішення в апеляційному суді.

Про судове рішення вранці 4 листопада повідомив сам Тарас Кучма на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що під час його передвиборчої кампанії представник приватної фірми звернувся до міськради, щоб отримати дозвіл на оренду землі для обслуговування будівель, які є у власності фірми. Представник фірми згодом поповнив виборчий фонд Тараса Кучми на 90 тис. грн.

За даними порталу «ДрогобичІнфо», йдеться про представника ТзОВ «Виробниче об'єднання Фарма». Ця фірма орендує ділянку площею 5,5 тис. м2 у Дрогобичі. На сесії рішення про надання землі в оренду підтримали 20 з 26 депутатів, серед яких і Тарас Кучма. Оскільки представник фірми поповнив виборчий фонд Тараса Кучми, то він мав би утриматись від голосування, бо у нього був конфлікт інтересів.

«Я вважаю, що це аморальне рішення суду, бо коли є конфлікт інтересів, то повинен бути якийсь мій інтерес. А який інтерес, якщо до бюджету міста платиться орендна плата? Фонд – це не якийсь подарунок мені, це виборчий фонд, куди могли давати гроші тисячі людей, звідки я їх всіх можу знати. Я тепер не повинен голосувати за все в місті, бо можу мати конфлікт інтересів? Це абсурд і притягнуто за вуха», – Тарас Кучма прокоментував ZAXID.NET рішення суду.

Згідно з даними «ДрогобичІнфо», Тараса Кучму судили за ч.1 та ч.2 ст.172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). За адмінправопорушення Тарас Кучма має сплатити штраф. У коментарі ZAXID.NET мер Дрогобича сказав, що ще не бачив рішення суду та не знає точну суму штрафу, однак згідно з КУпАП штраф коливатиметься від 1,7 тис. грн до 6,8 тис. грн.

Тарас Кучма оскаржуватиме рішення суду в апеляційному суді.

У листопаді 2020 року Тараса Кучму вдруге обрали мером Дрогобича. Він випередив свого конкурента Андрія Веселого лише на 505 голосів.