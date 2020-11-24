До роботи в ДМР Тарас Кучма працював лікарем

На місцевих виборах у Дрогобичі офіційно переміг чинний голова Тарас Кучма. Як повідомила ZAXID.NET голова Дрогобицької міської ТВК Наталія Дем’яновська, за нього проголосували 50,6% виборців.

Натомість за опонента Тараса Кучми самовисуванця Андрія Веселого свій голос віддали 49,02% виборців. Різниця між двома кандидатами становить 505 голосів, зокрема за Тараса Кучму проголосували 13103 людей, а за Андрія Веселого – 12598. За даними ЦВК, у другому турі виборів мера Дрогобича проголосували 30,2% виборців.

Тарас Кучма очолить Дрогобич удруге. За освітою анестезіолог-реаніматолог. У 1990-х роках працював у Тюменській обласній лікарні РФ, а до 2015 року був лікарем у Дрогобицькій міській лікарні. У 2006-2010 роках був депутатом Дрогобицької міської ради від громадської організації «Пора». На початку війни на Сході керував медичною службою українського батальйону імені генерала Кульчицького.

У 2015 році Тарас Кучма йшов на вибори міського голови від партії «Народний контроль» і переміг. У 2018 році під час конфлікту щодо міського сміттєзвалища вдарив він місцевого мешканця, який назвав його злодієм. Після цього прокуратура вручила йому підозру у хуліганстві. За час його керування містом у місті сталася трагедія з обвалом будинку, де загинуло 8 людей. Цю справу розслідують правоохоронці, які звинувачують у недбалості двох комунальників.