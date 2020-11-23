Скільки я живу при Садовому?.

Попри тривалу інтригу Андрій Садовий впевнено переміг у другому турі виборів мера Львова і розпочне свою четверту каденцію на цій посаді. Він залишається незмінним очільником міста понад 14 років, а більшість молоді і не пам’ятає інших мерів, адже своє свідоме життя провели «за Садового».

За три каденції Андрія Садового у місті трапилось чимало подій. Про веселе та сумне – у добірці найкращих фотографій за версією ZAXID.NET.

Андрій Садовий вперше складав присягу та показує посвідчення міського голови Львова (квітень, 2006 рік)

Мер з дружиною Катериною Кіт-Садовою розглядають робочий кабінет в Ратуші (квітень, 2006 рік)

Андрій Садовий та голова ЛОДА Микола Кміть закладають капсулу у фундамент стадіону до Євро-2012 (січень, 2009 рік)

Мер інспектує будівництво «Арени Львів» (червень, 2010 рік)

Андрій Садовий аплодує музикантам під час першого міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest (з 2017 року – Leopolis Jazz Fest), проводити який стало уже традицією (червень, 2011 рік)

Мер піднімається на ескалаторі під час відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» (квітень, 2012 рік)

Мер Львова тримає кубок Анрі Делоне, який вручать фіналістам чемпіонату Європи з футболу. Перед чемпіонатом кубок встановили на спеціальному подіумі перед львівською Оперою (травень, 2012 рік)

Під час сильного снігопаду весною 2013 року Андрій Садовий відкидає сніг біля львівської Ратуші

Андрій Садовий виходить з першого низькопідлогового трамвая «Електрон», який виготовили на замовлення міста (липень, 2013 рік)

Подружжя Садових придбало будинок на вул. Стрілецькій поруч із «Шевченківським гаєм» та запросило журналістів на екскурсію (липень, 2013 рік)

Скориставшись підказкою Марії Музичук, мер Львова Андрій Садовий розпочав першу партію у чемпіонаті світу з шахів серед жінок. Українська шахістка змагалась із китаянкою Хоу Іфань (березень, 2016 рік)

За кілька хвилин перед відкриттям пам’ятної таблиці про проведення у палаці Потоцьких чемпіонату світу з шахів серед жінок Андрій Садовий зазирає під тканину, якою вона накрита (березень, 2016 рік)

Андрій Садовий заливає цементом капсулу, закладену у фундамент будинку для учасників АТО на вул. Під Голоском (квітень, 2016 рік)

Після обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі Андрій Садовий спілкується з мешканцями, які вимагають закриття звалища. Після трагедії у Грибовичах, що забрала життя чотирьох людей, у місті почались проблеми з вивозом сміття (травень, 2016 рік)

Після церемонії відкриття «Простору синагог» з меморіальних плит зняли накриття та за єврейською традицією Андрій Садовий поставив на стелу маленький камінець (вересень, 2016 рік)

Під час виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» мер обирає собі взуття (жовтень, 2016 рік)

Андрій Садовий їде у трамваї «Електрон» під час відкриття колії на Сихів (листопад, 2016 рік)

Мер гладить безпритульну кішку під час відкриття першого в Україні центру адопції тварин на базі ЛКП «Лев» (червень, 2017 рік)

У Міжнародний день людей з синдромом Дауна мер показує львів'янам свої кольорові шкарпетки. Його також називають Днем кольорових шкарпеток, бо люди одягають шкарпетки різних кольорів, щоб відчути як це - бути не таким, як інші (березень, 2018 рік)

Мер перевіряє покриття нового спортивного поля для школи №83, що на вул. Пулюя (липень, 2018 рік)

Андрій Садовий робить селфі із своєю дружиною Катериною у Слов’янську, куди вони приїхали у рамках програми з обміну досвідом Urban Talks (серпень, 2018 рік)

Мер радіє новим книгам, які він придбав на Форумі видавців (вересень, 2018 рік)

Садовий разом зі своїми синами пригощає гарячим какао учасників акції «Сніданок довіри» у LEM Station (жовтень, 2018 рік)

Мер тримає за лапу нового львівського лева, якого встановили на вул. Городоцькій до 100-річчя ЗУНР (жовтень, 2018 рік)

Мер Львова стає на пальчики, щоб бути вищим за свого сина на спільній фотографії. Андрій Садовий з дружиною виховують п’ятьох синів і усі вони є пластунами (листопад, 2018 рік)

У рамках акції «Година коду» львівські школярі вчать Андрія Садового азам програмування (грудень, 2018 рік)

Садовий обнімає свою дружину Катерину на сцені під час з’їзду партії «Самопоміч», яка висунула його кандидатом у президенти (січень, 2019 рік)

Андрій Садовий пригощає пампушками учасників традиційної Ходи звіздарів (січень, 2019 рік)

Мер стріляє з водяного пістолета під час масштабного святкування обливаного понеділка на площі Ринок (квітень, 2019 рік)

Андрій Садовий записує відеозвернення до львів’ян на тлі незаконної багатоповерхівки на вул. Личаківській під час її знесення (квітень, 2019 рік)

Напередодні проведення міського марафону Андрій Садовий розминається на тренуванні з бігу у Стрийському парку (травень, 2019 рік)

«Гоооол», – кричить Андрій Садовий на матчі між збірними України та Люксембургу, вболівати на який він прийшов з своїм сином Антонієм (червень, 2019 рік)

Мер долучився до кампанії «Без поліетилену» та важить банани у супермаркеті, не використовуючи одноразовий пакет (липень, 2019 рік)

На Грибовицькому сміттєзвалищі почали технічну рекультивацію. Мер оглядає початок робіт (серпень, 2019 рік)

Андрій Садовий тримає запалену лампадку, яку хоче залишити біля стели у день відкриття Меморіалу пам’яті Небесної сотні (серпень, 2019 рік)

Андрій Садовий фінішує на 5-кілометровому забігу в центрі міста (вересень, 2019 рік)

Разом з колоною пенсіонерів з різних міст України мер йде проспектом Свободи у Львові. Хода відбулась у рамках форуму людей поважного віку (вересень, 2019 рік)

Андрій Садовий присів, щоб допомогти школяру зав’язати шнурівки, на дитячому майданчику на Кривчицях (вересень, 2019 рік)

У рамках Європейського тижня мобільності Андрій Садовий їде на роботу на велосипеді (вересень, 2019 рік)

Андрій Садовий спілкується з хлопчиком на відкритті ЦНАПу в Рудному (жовтень, 2019 рік)

Мер допомагає волонтерам формувати подарунки для дітей на традиційній міській Фабриці св. Миколая (грудень, 2019 рік)

Андрія Садового страхують під час спроби вилізти на стіну у скелелазному центрі Rosk Station при ліцеї ім. Івана Пулюя (січень, 2020 рік)

Мер залишив пакети із продуктами під дверима львів’янина та телефонує йому, щоб він по них вийшов. На початку карантину міський центр соціальних служб розвозив продукти людям у потребі (березень, 2020 рік)

Діти показують Андрію Садовому як користуватись мобільною науковою лабораторією, яку мерія придбала для міських шкіл (березень, 2020 рік)

Андрій Садовий займається на вуличному тренажері під час відкриття спортивного майданчика у Рясному (червень, 2020 рік)

Рудий кіт спостерігає як Андрій Садовий гладить іншого кота у одному з двориків Франківського району (липень, 2020 рік)

Андрій Садовий у респіраторі купує вишню у продавчині на ринку на Левандівці (липень, 2020 рік)

Андрій Садовий показує на фонтан, який відкрили на площі Двірцевій після тривалої реконструкції (серпень, 2020 рік)

Мер несе пакети зі сміттям, яке він разом із сином Антонієм зібрав у парку «Цитадель» під час всесвітнього дня прибирання (вересень, 2020 рік)

Андрій Садовий махає рукою, вітаючись з дітками у садочку №69 (вересень, 2020 рік)

Андрій Садовий розглядає саджанець під час акції з висадки дерев у парку «Високий замок» (жовтень, 2020 рік)

Андрій Садовий глядить собаку, який прийшов на відкриття офісу львівської громади у Зашкові (жовтень, 2020 рік)

Після результатів екзит-полів Андрій Садовий радіє впевненій перемозі у другому турі виборів мера Львова (листопад, 2020 рік)

У матеріалі використані архівні фото ZAXID.NET, Львівської міськради, Романа Балука, а також фото з соцмереж Андрія Садового.