Олег Синютка побажав Андрію Садовому виконати передвиборчі обіцянки

Кандидат на голову Львівської ОТГ від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка вранці 23 листопада привітав Андрія Садового з перемогою на виборах мера Львова. Таким чином Синютка визнав свою поразку на виборах.

«Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ», – написав Олег Синютка у Facebook, подякувавши також мешканцям Львівської ОТГ, які віддали голоси на нього.

Вітаючи свого суперника з перемогою Олег Синютка вирішив обійтися без особистого спілкування, обмежившись лише постом у Facebook. Принаймні протягом півгодини після заяви у Facebook він так і не зателефонував опоненту – це ZAXID.NET підтвердив сам Андрій Садовий.

Зазначимо, що станом на 9:00 понеділка, 23 листопада, районні ТВК опрацювали 97,5% протоколів з виборчих дільниць Львівської ОТГ. Судячи з результатів, Андрій Садовий отримує 61,5% голосів виборців, а Олега Синютку підтримало 36,1% мешканців Львівської ОТГ.