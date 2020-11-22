Найбільша явка виборців – у Сихівському районі

У другому турі виборів голови Львівської ОТГ проголосували майже 230,7 тисяч людей, що становить 38,9% усіх виборців. Про це ZAXID.NET повідомив голова міської ТВК Ігор Сліпецький.

Явка виборців у другому турі 22 листопада виявилась вищою, ніж у першому, зокрема 25 жовтня на вибори у Львові прийшли 38,6% – це був найнижчий результат із часів незалежності.

«Це попередні результати опрацювання електронних протоколів», – уточнив ZAXID.NET Ігор Сліпецький.

Як повідомили у районних адміністраціях Львівської міськради, у районах проголосували таким чином:

у Личаківському районі – орієнтовно 37,54% (31126) виборців;

у Залізничному районі – орієнтовно 39,18% (40492) виборців;

у Сихівському районі – орієнтовно 41,7% (48184) виборців;

у Галицькому районі – орієнтовно 37,7% (14946) виборців;

у Франківському районі – орієнтовно 36,7% (40050) виборців;

у Шевченківському районі – орієнтовно 39,5% (48041) виборців.

За даними Центральної виборчої комісії, явка на виборах у Львові виявилась однією з найвищих по Україні.

Зазначимо, що у Львові опублікували результати двох екзит-полів, за результатами яких у другому турі перемагає чинний міський голова Андрій Садовий. Зокрема, за даними Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера, Андрій Садовий отримав 62,8% голосів виборців, а його опонент Олег Синютка – 37,2%. Згідно з даними екзит-полу соціологічної агенції Fama на замовлення ZAXID.NET, голоси між кандидатами розподілилися 62,7% і 37,3% відповідно.