Мер Львова Андрій Садовий і голова Львівської ОДА Олег Синютка під час віче з нагоди дня народження Степана Бандери, 1 січня 2018 року

Міська територіальна виборча комісія оголосила остаточні результати першого туру виборів мера Львова. Як і очікувалось у другий тур виходять Андрій Садовий і Олег Синютка, розрив між якими перевищив 20 тис. голосів. Про це свідчать дані міської ТВК, надіслані у редакцію ZAXID.NET. За результатами підрахунку 100% бюлетенів, мер Львова Андрій Садовий отримав 90812 голосів виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборці (31,03%). Руслан Кошулинський отримав 9,74% (22123 голосів), Ярослав Рущишин – 4,67% (10620), Ігор Зінкевич – 3,37% (7655), Ігор Васюник – 2,95% (6693), Юлія Гвоздович – 2,30% (5225). Інформація доповнюється...

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