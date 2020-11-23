У Львові завершився другий тур виборів і, схоже, Андрій Садовий буде мером четвертий термін поспіль. Вперше він переміг на виборах мера у квітні 2006 року і займає цю посаду 14 років безперервно. За цей час в Україні змінилося чотири президенти і сім прем'єр-міністрів.

Ну що, перевіримо, яка частина особисто вашого життя пройшла при Садовому?