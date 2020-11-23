Тарас Кучма випереджає свого суперника і найімовірніше вдруге очолить Дрогобич

На виборах мера у Дрогобичі перемагає чинний голова Тарас Кучма з різницею у 508 голосів. За результатами паралельного підрахунку голосів, які ZAXID.NET повідомили у штабі Тараса Кучми, за чинного голову проголосували 13103 виборці. Його конкурента, самовисуванця Андрія Веселого, підтримали 12595 мешканців Дрогобича. У міській ТВК ZAXID.NET наразі не вдалось отримати офіційних результатів підрахунку голосів.

Андрій Веселий підтвердив ZAXID.NET, що розрив голосів між кандидатами незначний, тому він зараз обережний в коментарях.

Оголосити офіційні результати виборів Дрогобицька ТВК має до 27 листопада. За даними ЦВК, у другому турі виборів мера Дрогобича проголосували 30,2% виборців.

56-річний Тарас Кучма у 2015 році йшов на вибори міського голови Дрогобича від партії «Народний контроль» і переміг. У 2018 році під час конфлікту щодо міського сміттєзвалища вдарив він місцевого мешканця, який назвав його злодієм. Після цього прокуратура вручила йому підозру у хуліганстві. За час його керування містом у місті сталася трагедія з обвалом будинку, де загинуло 8 людей. Цю справу розслідують правоохоронці, які звинувачують у недбалості двох комунальників.

Андрій Веселий під час передвиборчої кампанії організував для мешканців міста безкоштовний додатковий транспорт на міське кладовище. На автобусах були наліпки з текстом «Андрій Веселий». 11 листопада він проігнорував дебати з Тарасом Кучмою, які мали відбутися на телеканалі UA:Львів та пояснив це бажанням провести їх у Дрогобичі, а не у Львові.