Під час перепалки через вивезення сміття мер Дрогобича двічі побив місцевого активіста

Через напад Тараса Кучми на місцевого активіста поліція відкрила кримінальне провадження

Під час словесної перепалки через вивезення сміття мер Дрогобича Тарас Кучма двічі побив одного з активістів. Із оприлюднених місцевими мешканцями відео зрозуміло, що сутичка сталася після того, як мера Дрогобича назвали брехуном.

Інцидент стався вранці 4 червня під час розмови Тараса Кучми із кількома протестувальниками, які перекрили дорогу на міське сміттєзвалище. Під час дискусії один із протестувальників звинуватив Кучму у крадіжках, після чого Тарас Кучма вдарив опонента кулаком в лице і заявив, що буде «зразу наказувати, якщо хтось ще раз назве мене злодієм і брехуном».

Через кілька хвилин після цього інцидент повторився: коли Тарас Кучма виходив із приміщення, той самий протестувальник знову заявив, що Кучма є злодієм, після чого мер Дрогобича ще раз вдарив активіста кулаком в лице.

У коментарі ZAXID.NET Тарас Кучма заявив, що таким чином вирішив постояти за себе, оскільки одні й ті самі люди його постійно оббріхують і принижують, а подані на цих людей судові позови про захист честі довгий час не розглядаються місцевим судом.

«У них нічого нема, їм треба просто, щоб забрали голову міста, і все стане на свої місця. Я прекрасно розумію, хто і навіщо це робить... Якщо публічно ще будь-хто буде мене принижувати і обзивати, якщо держава не може захиститися, якщо ніхто не відповідає за свої слова і що лепече що захоче, говорить всякі дурниці і за це не несе відповідальності, то я сам за себе буду стояти і відповідати. Тому що не може такого бути, щоб людину за ніщо обзвивали, принижували тільки тому, що він голова міста», – заявив ZAXID.NET Тарас Кучма.

У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що за фактом нападу на мешканця Дрогобича відкрили кримінальне провадження. «Відбувся конфлікт. Постраждалий – 55-річний мешканець Дрогобича, нападник – 53-річний місцевий мешканець. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження)», – повідомили ZAXID.NET у прес-служба Нацполіції Львівщини.

Зазначимо, у понеділок, 4 червня, мешканці Дрогобича знову заблокували дорогу до місцевого комунального підприємства, де облаштоване сміттєзвалище. Активісти не пропускають на сміттєзвалище вантажівки із відходами. Причиною блокування протестувальники називають те, що сміттєзвалище є незаконним.

Сам Тарас Кучма заявив, що проблеми з вивезенням сміття з міста виникли ще на початку лютого, однак до цього часу йому вдавалося домовлятися про вивіз сміття. Втім, в останні дні блокада посилилася і у неділю, 3 червня, до міста повернулися всі сміттєвози, які мали вивезти з Дрогобича відходи.