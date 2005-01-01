Поблизу Дрогобича мешканці перекрили дорогу до міського сміттєзвалища

Мешканці заблокували проїзд вантажівок із сміттям

У понеділок, 4 червня, мешканці Дрогобича заблокували дорогу до місцевого комунального підприємства, де облаштоване сміттєзвалище. Активісти заблокували вантажівки із сміттям. Причиною блокування протестувальники називають те, що сміттєзвалище незаконне, а Броницький полігон вийшов із експлуатації.

На місці присутні правоохоронці. Як повідомив портал Форпост, відбулася сутичка між міським головою та одним із протестувальників. У відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини підтвердили інформацію про конфлікт між двома чоловіками і зазначили, що за фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

«Відбувся конфлікт. Постраждалий – 55-річний мешканець Дрогобича, нападник – 53-річний місцевий мешканець. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України», – повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Перекриття дороги триває.

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Блокування дороги відбувається не вперше. Як повідомляв ZAXID.NET, 10 лютого місцеві мешканці перекрили дорогу до сміттєзвалища через поганий стан дороги Нижанковичі – Стрий. Згодом Броницька сільрада самовільно, як вважає міський голова Тарас Кучма, прийняла рішення про закриття сміттєзвалища та не допускала до нього працівників та техніку.

У березні 2018 року місцеві мешканці провели ще одну акцію протесту попри те, що 2 березня Дрогобицький міськрайонний суд заборонив блокувати під'їзну дорогу до Дрогобицького міського сміттєзвалища та чинити будь-які перешкоди у проїзді транспортних засобів, а також вивозі сміття на територію міського сміттєзвалища в районі с. Брониця чи чинити перешкоди у експлуатації даного сміттєзвалища.