НАЗК звинуватило Ірину Гримак у конфлікті інтересів, але суд виправдав її

У понеділок, 31 січня, Галицький районний суд Львова прийняв постанову, якою спростував висновки Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) стосовно вчинення адміністративного порушення головою Львівської облради Іриною Гримак, яка підписала розпорядження про преміювання самої себе.

Суд виправдав Ірину Гримак, аргументуючи тим, що підписуючи відповідні розпорядження вона діяла виключно на основі прийнятих обласною радою рішень. «Таким чином, суд визнав дії голови обласної ради правомірними та законними», – наголосила прес-служба Львівської облради.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року НАЗК скерувало до суду два адмінпротоколи стосовно голови Львівської облради Ірини Гримак, яка підписала розпорядження про преміювання самої себе. На думку НАЗК, таким чином вона порушила вимоги законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів.