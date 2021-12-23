Депутати Львівської облради на засіданні у четвер, 23 грудня, затвердили обсяг видатків на утримання обласної ради та її виконавчого апарату у 2022 році у сумі понад 68 млн грн. Це на 24 млн грн (55%) більше, ніж у попередньому році. Рішення підтримали 55 депутатів.

За рішенням депутатів, утримання апарату обласної ради у 2022 році обійдеться у 68,3 млн грн, зокрема, майже 61 млн грн на оплату праці та нарахування на оплату праці працівникам, понад 3,5 млн грн на обладнання, понад 2 млн грн на оплату послуг (крім комунальних), 480 тис. грн на відрядження.

На сьогодні в апараті Львівської облради працює 78 працівників. Голова бюджетної комісії Володимир Квурт розповів, що планується відкрити 10 додаткових штатних посад помічників фракцій (два помічники для найбільшої фракції «Європейська солідарність» та по одному помічнику для решти восьми фракцій). Середня заробітна плата працівників апарату облради, зі слів Володимира Квурта, на сьогодні становить 22,6 тис. грн.

Екс-голова Львівської облради Олександр Ганущин розкритикував ініціативу збільшення видатків на утримання апарату облради. Заявив, що в жодній іншій обласній раді в Україні немає такого, щоб кількість працівників виконавчого апарату ради (яка становитиме 88 осіб) була більшою, ніж кількість депутатів (у Львівській облраді 84 депутати).

Для порівняння видатки на утримання Львівської облради у 2021 році становили трохи більше як 44 млн грн. Загалом видатки на обласну раду та її підрозділ – управління майном спільної власності – у наступному році складуть 153 млн грн.

Окремим рішення депутати встановили умови оплати праці голові обласної ради та двом її заступникам на 2022 рік. Так, керівництво облради, окрім посадового окладу, отримуватиме надбавки за ранг, за вислугу років та за виконання особливо важливої роботи, а також премії та щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.