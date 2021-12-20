Олег Паска попередив про загрози в разі зменшення фінансування освіти з обласного бюджету

Директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска виступив з екстреним зверненням до освітян та батьківської спільноти Львівщини щодо загроз розвитку освіти області. Звернення пов’язане з ініціативою бюджетної комісії Львівської облради зменшити фінансування освіти на 267 млн грн в обласному бюджеті наступного року.

«З невідомих причин комісія з питань бюджету винесла пропозицію зняти з освітньої галузі 267 млн грн. Це було несподіванкою для всіх. Ми розуміємо, що якби така несподіванка була реалізована, то близько 2 тис. працівників залишились би без роботи. Я вже не говорю про те, в яких громадах нам би довелося закривати заклади – в Червонограді чи в Самборі, у Стрию чи в Дрогобичі», – сказав Олег Паска.

Керівник департаменту освіти зазначив, що зменшення фінансування освіти з обласного бюджету відбувається на фоні запланованої великої субвенції для Львівщини з державного бюджету – 300 млн грн на капітальні видатки, зокрема, 8 млн грн на облаштування внутрішніх туалетів.

Олег Паска звернувся до освітян і батьків учнів з проханням звертатися до депутатів Львівської облради, зокрема, через соцмережі, аби не допустити зменшення фінансування освіти.

«Більше мільйона мешканців Львівщини пов’язані з освітою. Кожен з вас обирав на виборах депутатів, які вам подобаються, у тому числі, до Львівської облради. Тому шановні батьки, освітяни, пишіть у соцмережах, звертайтеся до своїх депутатів… Я дуже сподіваюся на мудрість депутатського корпусу. Вважаю, що жоден кілометр дороги не вартує дитячих сліз», – наголосив Олег Паска.

Він закликав депутатів прийняти бюджет, за який не буде соромно, і не робити компромісів ціною освіти.

Бюджет Львівщини 2022 року пропонують затвердити з обсягом доходів у 6,2 млрд грн і видатками 6,3 млрд грн. Бюджетна комісія Львівської облради в останній момент переглянула проект бюджету, поданий Львівською ОДА, та погодила зменшення фінансування освіти на 267 млн грн. Проти таких змін виступили депутатська комісія з питань освіти, фракція «Самопоміч», екс-голова Львівської облради Олександр Ганущин. Профспілки освітян готуються пікетувати сесію Львівської облради 21 грудня, коли затверджуватимуть обласний бюджет.