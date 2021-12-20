Фракція Об’єднання «Самопоміч» у обласній раді вимагає переглянути проєкт бюджету Львівської області. Про це йдеться у заяві фракції на сторінці у Фейсбук. Таке рішення депутати «Самопомочі» прийняли через урізання видатків на гуманітарну сферу.

«Далекий від досконалості, але бюджет мав право на життя. Проте в останній момент цифри змінились. Бюджетна комісія вирішила скоротити видатки на гуманітарну сферу на 25%. Таким чином сфера освіти не дорахується 267 млн грн, охорони здоров’я - 78 млн, культури - 96 млн, спорту - 26 млн. Депутатам пропонують передбачити кошти на утримання обласних закладів лише на 9 місяців. Гроші на ще 3 місяці пропонують взяти з перевиконання податкових надходжень та оптимізації роботи обласних установ, після проведення чергового аудиту», – йдеться у заяві «Самопомочі».

Ці гроші мають скерувати ніби то на програми розвитку області. «Гроші, які передбачені на зарплату педагогів, медиків та тренерів, на комунальні послуги та харчування, ставлять під ризик, щоб задовільнити бажання певних депутатів», – зазначають у фракції. Відтак, депутати об’єднання «Самопоміч» вимагають переглянути зміни проєкту бюджету та сформувати збалансований бюджет для області.

Додамо, що засідання сесії Львівської обласної ради відбудеться завтра, 21 грудня. На засіданні мають розглянути проєкт бюджету області на 2022 рік.

*публікація підготовлена прес-службою партії «Об’єднання «Самопоміч»