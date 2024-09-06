Причиною нестачі вчителів є низька зарплата

В Україні спостерігається нестача шкільних вчителів, і однією з причин цього є низький рівень заробітної плати. Про цe в інтервʼю «BBC.Україна» заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише Освіта.ua.

За словами міністра, найгостріший дефіцит є серед вчителів інформатики, математики та англійської мови.

«Середня зарплата вчителя – це 12 тисяч грн. Залежно від навантаження, яке має вчитель, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку я як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував вчитель», – зазначив Оксен Лісовий.

Педагоги-дошкільники взагалі отримують близько шести тисяч зарплати, що явно не мотивує до роботи.

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Однак міністр наголосив, що підвищення зарплат учителів до трьох прожиткових мінімумів, які передбачає закон про освіту і його кінцеві положення, відбудеться лише за умови надходження у бюджет додаткових коштів.

«Це буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоч би вільних 50-60 мільярдів додаткових коштів», – наголосив Лісовий.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками, для підвищення заробітної плати шкільним педагогам потрібно додатково від 48 до 270 млрд грн у держбюджеті.