Міністерство розглядає кілька варіантів сценаріїв для підвищення зарплат вчителям

Міністерство освіти і науки України шукає можливості для підвищення заробітної плати шкільним педагогам. За попередніми підрахунками, для цього потрібно додатково від 48 до 270 млрд грн. Про це під час освітньої конференції повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє «Освіта.ua».

За словами міністра освіти, нинішні соціальні стандарти вчителів неприйнятні й недостатні.

«Сьогодні на рівні політичного керівництва країни, всього політикуму, навіть Міністерства фінансів, немає дискусії щодо того, чи треба змінювати зарплати вчителям. Усі розуміють, що ми формуємо людський капітал, ми формуємо те найважливіше, без чого не може розвиватися країна, ми хочемо якісного прориву і, безумовно, ми розуміємо, що саме школа й учитель є творцем нації. І ми розуміємо, що ті соціальні стандарти, які на сьогодні є, – неприйнятні й недостатні», – зазначив Оксен Лісовий.

Міністр зазначив, що на сьогодні є кілька сценаріїв, як підвищити заробітну плату вчителям, залежно від того, який з них можна буде профінансувати. Сценарії підвищення зарплат учителям передбачають від 48 до 270 млрд грн додаткового фінансування на рік.

Оксен Лісовий наголосив, що як тільки з’явиться фінансова можливість, проблему зарплат освітян слід вирішувати в пріоритетному порядку. Водночас у міністерстві не зазначають приблизні терміни, коли це буде впроваджено.