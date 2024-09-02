Гранти частково компенсують вартість навчання впродовж усього терміну

У новому навчальному 2024-2025 році міністерство освіти і науки України ввело програму надання державних грантів для студентів, які вступили на платну форму навчання. До пілотного проєкту долучилася переважна більшість українських закладів вищої освіти.

Як повідомили в Освіта.ua, станом на 2 вересня до пілотного проєкту із запровадження грантів на вищу освіту долучилось 179 вишів. Водночас перелік закладів постійно оновлюється та збільшується. Детальніше з ним можна ознайомитися за посиланням.

Державний грант на здобуття вищої освіти є цільовим, його можна використати лише для оплати за навчання в закладі освіти. Його можуть отримати цьогорічні вступники на контрактну форму навчання, які отримали вище 150 балів щонайменше з двох предметів на НМТ. Подати заявку на грант можна з 5 вересня до 31 жовтня у кабінеті вступника.

Нагадаємо, цьогоріч через зменшення державних місць українські університети рекордно збільшити набір на платну форму навчання.