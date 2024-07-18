Сформувати заявку на отримання гранту можна після підтвердження зарахування студента на освітню програму

Міністерство освіти і науки України запровадило систему державних грантів для студентів, які вступили на контракт. Вони частково компенсують вартість навчання. Відповідне рішення ухвалив уряд, повідомив 18 липня міністр освіти Оксен Лісовий.

«По-перше, ми створюємо можливості для молоді реалізувати свій потенціал в Україні. Кожен талант – національне багатство, тож ми хочемо, щоб ці таланти працювали на розвиток нашої країни. По-друге – це інвестиція в людський капітал. І по-третє: ми трансформуємо систему вищої освіти, щоб вона відповідала сучасним викликам», – аргументував Оксен Лісовий.

Фінансову підтримку від держави зможуть отримати вступники 2024 року. Державний грант покриватиме частину вартості навчання і надається на всю тривалість програми (бакалаврат – 4 роки).

Отримати грант можуть вступники денної або дуальної форми навчання:

грант I рівня – 15 тис. грн – студенти, які отримали від 150 балів з будь-яких двох предметів на НМТ;

– студенти, які отримали від 150 балів з будь-яких двох предметів на НМТ; грант II рівня – 25 тис. грн – для студентів, які отримали від 170 балів з будь-яких двох предметів на НМТ.

Цю суму множать на коефіцієнт спеціальності.

Деякі спеціальності передбачають лише грант II рівня: журналістика (06), управління та адміністрування (07), право (08), сфера обслуговування (24), публічне управління та адміністрування (28), міжнародні відносини (29), менеджмент соціокультурної діяльності (028), економіка (051), стоматологія (221), філологія (035) – крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики.

Подати заявку на грант можна буде з 5 вересня до 31 жовтня в е-кабінеті після зарахування на обрану освітню програму. Річну суму гранту виплачуватимуть двома платежами протягом навчального року. Після цього треба встановити мобільний застосунок «Дія» та відкрити рахунок у будь-якому банку України зі спеціальним режимом використання для зарахування гранту. Якщо вступник неповнолітній, запит на отримання гранту подає один із батьків.