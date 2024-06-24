Міністерство освіти і науки України змінило правила вступу на аспірантуру у 2024 році. Це пов’язано з великим напливом чоловіків призовного віку, навчання яким дає відстрочку від мобілізації.

Оксен Лісовий повідомив, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (бюджет і контракт) вступали близько 7-8 тисяч людей. У 2024 році для складання ЄВІ (обов’язковий тест для вступу до аспірантури і магістратури) зареєструвалися 246 189 людей. 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина (91 561) претендує на вступ до аспірантури.

«Не є таємницею, що в останні два роки стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура. Жага до знань – це чудово. Фіктивне навчання – ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024», – повідомив 24 червня міністр освіти Оксен Лісовий.

Відтепер вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку. На денній формі навчання збільшать кількість бюджетних місць – з 3200 до 7000.

Як зазначає міністр, єдиний вступний іспит (ЄВІ) залишиться. Прохідний бал ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності) – 160. І ця частина буде обовʼязковою для допуску до вступних випробувань. Іспит з іноземної мови є обовʼязковим для вступу до магістратури, але не обовʼязковим для допуску до вступу до аспірантури. Однак зріз знань та загальний рівень врахують.

«Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні), а найголовніше – національній безпеці», – наголошує міністр.

Щоб система освіти не стала «дірою» для ухилянства, міністерство розпочало її комплексну трансформацію. Також Оксен Лісовий просить повідомляти до правоохоронних органів про всі факти фіктивного навчання.