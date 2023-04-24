За останній рік зросла зросла кількість студентів віком 30-50 років

Українські вищі навчальні заклади фіксують суттєве збільшення кількості студентів-чоловіків дорослого віку, які вступають на комерційну форму навчання. У порівнянні з минулим роком їхня кількість зросла на 82%, хоча загалом кількість населення в Україні скоротилося через війну. Кількість студенток і студентів до 20 років, традиційного віку для вступу до університетів, зменшилася. Натомість різко зросла кількість чоловіків віком 30-50 років, які раптом вирішили здобути вищу освіту. Таке дослідження провів сайт журналістських розслідувань «Наші гроші. Львів».

«Секрет простий. Згідно із законом, статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану. При цьому вартість навчання усереднено становить трохи більше 20 тис. грн, а умови для вступу у 2022 році суттєво спростили, особливо для контрактників. На деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа. Такою можливістю у 2022/2023 навчальному році скористалися не менше 85 тис. чоловіків призовного віку», –пояснюють «Наші гроші. Львів».

У коментарі виданню чоловіки зізнаються, що саме відстрочка від мобілізації є причиною вступу на другу вищу освіту і це кращий варіант, ніж давати хабарі за втечу з країни.

Якщо у «Львівській політехніці» кількість студентів-контрактників першого року навчання зросла на 187%, то у деяких інших областях збільшення таких специфічних студентів зросла на понад 1000%.

Враховуючи середню вартість року навчання (20,8 тис. грн), додатковий дохід українських університетів можна оцінити у 1,7 млрд грн.