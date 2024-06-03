Міністерство освіти і науки зазначає, що цього року на магістратуру й аспірантуру вирішила вступити велика кількість чоловіків

Цьогоріч в Україні на вступні іспити до магістратури та аспірантури зареєструвалася рекордна кількість чоловіків. Така ситуація викликає занепокоєння в Міносвіти, розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький, пише у понеділок, 3 червня, сайт «РБК-Україна».

Як розповів посадовець, цього року кількість претендентів охочих вступити в магістратуру та аспірантуру перевищила 200 тис. людей, хоча зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110-120 тис. осіб.

«Цього року вже перевищила 200 тис. із величезною кількістю чоловіків старшого віку, які, вочевидь, мають свої причини реєструватися та бажати вступити до освітніх програм», – розповів урядовець.

Міносвіти, як запевнив Вінницький, реагуватиме на таку ситуацію, зробивши систему відбору більш жорсткою, адже «освіта не повинна бути засобом уникнення конституційного обов'язку». Крім того, вступні іспити для магістратури та аспірантури цього року будуть єдиними

«Цей іспит буде досить жорсткий цього року. Ми хочемо, щоб люди, які хочуть навчатися, дійсно мали право навчатися...», – наголосив він.

Зауважимо, що відповідно до нового закону про мобілізацію, студенти вищих навчальних закладів і закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути призвані на військову службу. Також не можуть мобілізувати учнів денної або дуальної форми для здобуття професійно-технічної, фахової, фахової передвищої та вищої освіти.

Водночас студенти, які здобувають другу та третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура), а також будь-яку освіту, нижчу за наявну, можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ.