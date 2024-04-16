У квітні депутати Верховної Ради ухвалили новий закон про мобілізацію, що запроваджує низку змін до процесу призову на службу. Зокрема, вони стосуються й мобілізації студентів та аспірантів.

ZAXID.NET, із посиланням на розʼяснення парламенту, пояснює, чи призиватимуть студентів та хто має право на відстрочку.

Кого зі студентів не мобілізують

Насамперед, це стосується всіх аспірантів, які навчаються на бюджеті або контракті. Вони мають відстрочку від мобілізації. Також під час воєнного стану під мобілізацію не підпадають студенти професійних і професійно-технічних навчальних закладів, фахових ліцеїв, інститутів та університетів, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Право на відстрочку також мають докторанти й інтерни, наукові працівники та викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, що мають не менш як на 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Що стосується жінок-студенток, то вони можуть служити лише добровільно. Студентки та випускниці медичних і фармацевтичних спеціальностей іще з 1 жовтня 2023 року мають стати на облік. Однак облік не означає службу, вона має відбуватись лише добровільно і за контрактом.

Хто підпадає під призов

Новий закон скасовує відстрочку для тих, хто здобуває освіту, що не є вищою за попередню, наприклад, ідеться про здобуття другої вищої освіти бакалавра чи магістра.