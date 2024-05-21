У Міністерстві освіти і науки України уже готуються до старту нового 2024/2025 навчального року. Зважаючи на постійні ворожі атаки по критичній інфраструктурі країни та відключення електроенергії, відомство підготувало низку нових рекомендацій для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти з організації навчання для студентів.

Рекомендації для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти

В Міносвіти радили розпочати новий навчальний рік вже у першій половині серпня, а не на початку вересня, як це було завжди. Це стосується всіх здобувачів освіти, окрім першокурсників. Також навчальні заклади можуть зробити суботу робочим днем у теплі місяці року.

МОН рекомендувало із середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, – продовжити заняття в дистанційному форматі.

Окрім того, у відомстві рекомендували за потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року для всіх здобувачів освіти, окрім випускних курсів.

Міносвіти також дало кілька порад з організації навчання зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Зокрема:

провадити освітній процес у аудиторному або змішаному форматах навчання з урахуванням місткості укриттів;

у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу здебільшого в очному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями;

у прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик обстрілів, освітній процес можна здійснювати в укриттях. Також за погодженням з ОВА — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або дистанційному форматі;

передбачити справну роботу систем оповіщення про повітряну тривогу в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Зміни для закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Для учнів другого і третього курсів професійних і професійно-технічних училищ також пропонується розпочати навчальний рік раніше 1 вересня. Так само рекомендується використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року і за потреби подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, окрім випускних курсів.

Проводити навчання в очному форматі дозволяється лише за наявності укриттів. Якщо місць в укриттях недостатньо, навчання рекомендують організувати позмінно.

Якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, МОН радить використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

До слова, Міносвіти також незабаром надішле рекомендації для підготовки до нового навчального року і школам.

Як повідомляв ZAXID.NET раніше, Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає адаптацію вітчизняної вищої освіти за європейськими стандартами та можливість студентів обирати індивідуальні освітні траєкторії.