Законопроект також підвищить автономію вишів та їхню внутрішню конкуренцію

Депутати Верховної Ради у вівторок, 23 квітня, ухвалили у другому читанні освітній законопроект, який адаптує систему вищої освіти в Україні до європейських стандартів. Ухвалений проект закону дозволить студентам самостійно формувати освітню траєкторію та темпи навчання, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Законопроект № 10177, який підтримали 306 нардепів, передбачає розширення можливостей студентів, які здобувають вищу освіту. За словами Оксена Лісового, проект закону є складовою комплексної трансформації системи вищої освіти, покликаної підвищити якість освіти в Україні.

Результат голосування за законопроект про зміни у вищій освіті

Що передбачає законопроект про індивідуальні освітні траєкторії

Згідно з пояснювальною запискою проекту, студенти вищих навчальних закладів зможуть самостійно регулювати аспекти навчання. Зокрема, здобувачі освіти зможуть:

встановлювати темп навчання;

визначати оптимальну тривалість навчання;

змінювати спеціальність після 1-1,5 року навчання у виші.

За словами міністра освіти, змінювати спеціальність студенти зможуть завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм.

«Тобто, якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань. А тоді, після першого курсу, вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту», – повідомив Оксен Лісовий.

Зазначається, самостійно регулювати тривалість навчання зможуть студенти, які навчаються за контрактом. За словами міністра освіти, можна буде завершити 4-річну бакалаврську програму за три роки чи 6-8 років, якщо студент поєднує навчання з роботою.

Оксен Лісовий додав, що законопроект також передбачає посилення автономії українських університетів, що дозволить їм самостійно визначати засоби для досягнення встановлених стандартів. Нові можливості для нерегульованих спеціальностей дозволять підвищити конкуренцію в університетах та підвищити якість навчання.

«Для регульованих, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Адже для цих спеціальностей передбачені державні кваліфікаційні іспити», – зазначив міністр.

Закон увійде в дію через шість місяців з моменту його публікації, йдеться в тексті документа. Із повним текстом законопроекту можна ознайомитись тут.