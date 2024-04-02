Уряд вніс зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. Відтепер студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років матимуть можливість виїхати за кордон на навчання до іноземних навчальних закладів у межах програм освітньої академічної мобільності. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили у Міністерство освіти та науки України.

За словами міністра освіти та науки, через воєнний стан у програмах академічної мобільності наразі беруть участь лише студенти-жінки.

«Студенти неодноразово зверталися з цим питанням до президента Володимира Зеленського. Тож сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям також ставати учасниками цих програм», – повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Зазначається, що виїхати за кордон зможуть студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які навчаються на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Крім того, студент, який планує виїхати за кордон на навчання, має не підлягати призову на військову службу під час мобілізації. Також студент має бути учасником програми освітньої академічної мобільності. Навчатися за кордоном студенти-чоловіки зможуть не більше, ніж один семестр.

«Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності, що дасть змогу здобувати нові знання і досвід», – йдеться у міністерства освіти та науки.

Документи, які необхідні для перетину кордону:

е-квиток студента;

направлення від закладу вищої освіти;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК. Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

Нагадаємо, 14 вересня 2022 року в Україні скасували можливість виїзду за кордон чоловікам, які вчаться в закордонних навчальних закладах. Таке рішення прийняли через масові підробки документів. Однак ні прикордонна служба, ні військове керівництво не робили офіційного повідомлення. Студенти дізнавалися про цю заборону вже на кордоні.

Пізніше, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив LIGA.Life, що українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.