Студентів не пропускають в пунктах пропуску на західних кордонах

З 14 вересня в Україні скасували можливість виїзду за кордон чоловікам, які вчаться в закордонних навчальних закладах. Таке рішення прийняли через масові підробки документів. Однак ні прикордонна служба, ні військове керівництво не робили офіційного повідомлення. Студенти дізнаються про цю заборону вже на кордоні.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив LIGA.Life, що українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

«Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном», – зазначив Андрій Демченко.

Статистика прикордонників показує, що лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 чоловіків, які показали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах. Через це вище військове керівництво ухвалило рішення з 14 вересня скасувати можливість пропуску цій категорії громадян.

У прес-службі Львівського прикордонного загону ZAXID.NET підтвердили, що з 14 вересня чоловіки призовного віку, які навчаються за кордоном, не можуть виїжджати з України. Офіційного повідомлення про це рішення вищого військового керівництва не було тому, що жодних змін до постанови КМУ, яка регулює перетин кордону, не вносили.

«На початку квітня вище військове керівництво прийняло рішення пропускати військовозобов’язаних чоловіків, які навчаються в іноземних закладах. Ні тоді, ні зараз до постанови КМУ жодних змін не вносили. Хоча в законодавстві щодо загальної мобілізації ця категорія чоловіків не підлягає призову на військову службу, але перетин кордону для них заборонений», – уточнила ZAXID.NET речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

За її словами, підроблені документи про навчання в іноземних вишах почали виявляти вже на початку травня. Відтоді прикордонники львівської ділянки виявили 362 випадки фальшивих документів про навчання за кордоном.

Речник ДПСУ уточнив, що питання можна вирішити, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України і за якою чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі України, крім незначних винятків.

До слова, від початку введення воєнного стану в Україні загинули 11 чоловіків призовного віку, які намагались нелегально перетнути кордон. Основною причиною загибелі є утоплення під час спроб переплисти річку Тиса на кордоні з Угорщиною.