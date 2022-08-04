Українські хлопці, які є студентами іноземних вишів і яким офіційно в умовах воєнного стану дозволено виїзд на навчання за кордон, отримують непоодинокі відмови у перетині кордону від Державної прикордонної служби.

До нашої редакції звернулися одразу кілька студентів польських вишів з різних регіонів України, яких не випустили за кордон. ZAXID.NET спробував розібратися, чому виникають такі проблеми.

Відмови студентам іноземних вишів у виїзді за кордон

Відповідно до затверджених урядом правил перетину кордону у воєнний час покидати межі України дозволено чоловікам призовного віку, які є студентами, аспірантами та докторантами денної або дуальної освіти і навчаються за кордоном. На офіційному сайті Державної прикордонної служби оприлюднений перелік документів, необхідних для перетину кордону:

студентський квиток або студентська віза;

перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти).

Однак на практиці ситуація досить непроста і навіть конфліктна. Багатьох студентів, які, на перший погляд, мають повний перелік документів за кордон не випускають. Підставою для відмов, зокрема, стає різнобій у трактуванні законодавства військкоматами та прикордонниками. Розповідаємо про кілька конкретних випадків.

19-річний Дмитро Нижник (мешканець Хмільника) проживав у Польщі останні кілька років, навчався в ліцеї, має офіційний дозвіл на проживання (Karta pobytu). Повернувся в Україну 10 лютого – за два тижні до початку війни, оскільки в нього закінчився термін дії закордонного паспорта.

«23 лютого я забрав свій закордонний паспорт і наступного дня почалася війна. Я ще спробував виїхати з тими документами, які в мене були на той час, але мене не пропустили», – розповідає хлопець.

У липні цього року Дмитро Нижник вступив у приватний навчальний заклад – ТЕВ Edukacja у місті Бєльсько-Бяла на спецільність «створення і управління веб-сайтами, інтернет додатками і базами даних».

Три спроби хлопця перетнути кордон у Шегинях та Краківці протягом 31 липня – 2 серпня завершилися невдачею. Це при тому, що для перетину кордону він надав повний пакет документів – довідку з навчального закладу, договір про оплату навчання (перекладені на українську мову та нотаріально завірені), приписне посвідчення з відміткою про відстрочку від призову, а також довідку військкомату про відстрочку від призову та відсутність заперечень щодо його виїзду на навчання.

В офіційній відмові прикордонники пункту пропуску «Краківець» написали, що хлопець «не зміг надати на паспортний контроль відповідні документи». Які саме документи не надав – не конкретизували.

Документи Дмитра Нижника (фото ZAXID.NET)

Зі слів хлопця, до документів з навчального закладу у прикордонників питань не було, натомість були претензії до довідки з військкомату, де вказано: «має право на відстрочку від військової служби за призовом під час мобілізації».

«Мені сказали, що має бути написано «надано відстрочку від військової служби». Я подумав, може справді у військкоматі припустилися помилки, тому поїхав у своє місто, пішов у військкомат – там сказали, що все правильно і я маю право виїзду», – розповідає Дмитро.

21-річний Костянтин Ващенко з Кривого Рогу з січня цього року є студентом професійної школи Patronus у Вроцлаві за спеціальністю «технік-оптик». Навчався онлайн, але сесію треба складати очно. Таку умову висунули у навчальному закладі, в іншому разі – відрахування.

Його дві спроби перетнути кордон у пунктах пропуску «Грушів» та «Шегині» 29 липня та 2 серпня теж виявилися безуспішними. Надавши прикордонникам аналогічний пакет документів, хлопець отримав відмову.

Документи Костянтина Ващенка (фото ZAXID.NET)

«Мені розказували, що в довідці з військкомату в мене неправильно вказана стаття закону для надання відстрочки від призову, – розповідає Костянтин Ващенко. – Написана ч. 9 ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», а прикордонник мені каже: ми хочемо, щоб в тебе була ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію». Я набрався терпіння і поїхав у Кривий Ріг. Прийшов у військкомат, де мені пояснили, що всі статті у мене вказані правильно».

Також, зі слів хлопця, прикордонники мали претензії до того, що у довідці з військкомату має бути вказано «надано відстрочку» замість «має право на відстрочку».

Як наслідок – стандартна відмова з поясненням «не зміг надати на паспортний контроль відповідні документи».

32-річний Ян Кенні (уродженець Криму, проживає у Києві) з жовтня минулого року є студентом Вищої школи права та адміністрування у місті Воломін. Вступав і досі навчався онлайн через пандемію коронавірусу. Зараз літню сесію у навчальному закладі вимагають складати особисто, в іншому разі – відрахування.

Для перетину кордону надав пакет документів (перекладені та нотаріально завірені довідки з навчального закладу, студентський квиток, військовий квиток з відміткою про відстрочку від призову за мобілізацією та довідку з військкомату). Однак 2 серпня йому двічі відмовили в перетині кордону в пункті пропуску «Шегині».

Документи Яна Кенні (фото ZAXID.NET)

Каже, що спершу прикордонники сумнівалися в достовірності документів про навчання в польському університеті, навіть телефонували в навчальний заклад, де отримали підтвердження. У результаті підставою відмови у виїзді прикордонники назвали те, що у тимчасовому військовому квитку вказано термін відстрочки від призову на два роки (до 2024 року), а мало б бути лише на рік.

При цьому, стверджує Ян Кенні, його одногрупник з аналогічними документами день перед тим перетнув кордон.

«Одногрупник Володимир Чернов, який вчиться зі мною в університеті в Польщі, перетнув кордон у Шегинях у неділю, 31 липня. У нього були аналогічні документи, що й у мене. Ми разом з ним брали довідки у військкоматі, в яких було написано теж саме. Але його пропустили. А вже в понеділок мене чуть не прибили тими документами, погрожували викликати СБУ», – каже Ян.

Військкомати видають довідки затвердженого зразка

Судячи з пояснення, наданого ZAXID.NET Львівському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки (обласний військкомат), військкомати по всій країні надають однакові довідки студентам, які навчаються за кордоном, і посилаються на ті ж норми законів.

За словами начальника Львівського ОЦК та СП Олександра Тіщенка, відстрочку від призову українським призовникам – студентам іноземних навчальних закладів надають на підставі ч.9 ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (для осіб віком до 27 років), а військовозобов’язаним – на підставі абзацу 18 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У разі надання відстрочки робиться запис у військово-обліковому документі та видається довідка встановленого зразка.

Львівська адвокатка Марія Маєвська, яка допомагає студентам оскаржувати відмови у виїзді за кордон, вважає дії прикордонників порушенням та свавіллям. «Всі військкомати пишуть довідки за одним зразком. Невже посадова особа прикордонної служби хоче сказати, що всі воєнкоми в Україні діють неправильно?!», – каже Марія Маєвська.

«Рішення про відмову, які надають прикордонники, не містять жодної норми права – у чому полягає відмова. Має бути чітко вказано норму закону і зазначений перелік документів, яких бракує для перетину кордону. Тут цього немає», – наголошує юристка.

З її слів, після відмов у виїзді згадані студенти подали заяви правоохоронцям про перевищення повноважень посадовцями прикордонної служби. Також оскаржили відмови начальнику 7 прикордонного Карпатського загону у Львові.

«Аналогічні відмови є кожного дня»

Речниця 7 прикордонного Карпатського загону Олександра Кучковська розповіла ZAXID.NET, що аналогічні відмови у перетині кордону студентам іноземних вишів трапляються щодня. Рішення у кожному конкретному випадку приймає інспектор прикордонної служби, вивчивши усі документи. Також, з її слів, почастішали випадки виявлення у студентів документів з ознаками підробки – таких осіб передають поліції.

«Форма документу (рішення про відмову), який був їм наданий, затверджена наказом МВС. Усі вони однакові. Під час перетину кордону та спілкування з інспекторами, у цих осіб напевно запитували документи, які вони мали надати. Значить, не було всіх законних підстав для перетину кордону», – пояснила Олександра Кучковська.

Вона підтвердила, що на адресу начальника 7 прикордонного Карпатського загону надійшли заяви від згаданих студентів. Детальне пояснення, чому їх не випустили за кордон, у прикордонному загоні обіцяють надати в офіційній відповіді упродовж 30 днів, як це передбачає закон.