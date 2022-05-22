Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб – до 23 серпня.

Як повідомляє LB.ua, 315 народних депутатів проголосувала за проведення загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року. Таким чином депутати підтримали Закон «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

«Строк проведення загальної мобілізації продовжується з 25 травня 2022 року на 90 діб… Реалізація Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України», – йдеться в пояснювальній записці до закону.

Водночас за словами народного депутата України від партії «Голос» Ярослава Железняка, Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня.

«Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня», – зазначив парламентарій у Telegram.

Нагадаємо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

18 травня Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін загальної мобілізації, а також воєнного стану до кінця літа.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі телемарафону пояснив, що рішення продовжити дію одразу на 3 місяці обумовлене тим, що для контрнаступу необхідно більше часу, ніж для оборони.

«З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на тимчасово контрольованих територіях. Перехід в контрнаступ – це складніші завдання, ніж оборона. Тому повинні усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо», – пояснив Веніславський, пише УНІАН.

При цьому він вказав, що Верховна Рада скасує воєнний стан, якщо українські військові зможуть звільнити територію України від російських окупантів менш ніж за три місяці.