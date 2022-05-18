Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін загальної мобілізації, а також воєнного стану.

Законопроект, який затверджує указ президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», з’явився на сайті парламенту 18 травня. Тексту законопроекту наразі не опубліковано.

Крім того, іншим законопроектом Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан. І хоча тексту документа наразі немає, відомо, що максимальний термін, на який вводиться воєнний стан, не може перевищувати 30 днів, якщо йдеться про всю територію України. Наразі воєнний стан діє до 25 травня. Відповідно, в разі продовження, він діятиме до 24 червня.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні було оголошено 24 лютого – в день початку повномасштабного російського вторгнення.