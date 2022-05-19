Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан одразу на три місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, аніж оборона. Якщо ж звільнити Україну від росіян вдасться швидше, то воєнний стан скасують достроково, заявив представник президента в Конституційному суді, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

«З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо», – сказав нардеп в ефірі національного телемарафону 19 травня.

За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав і свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

«Ми двічі продовжували цей режим і кожного разу наші дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які саме обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на три місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто скасуємо воєнний стан», – пояснив депутат.

Нагадаємо, 18 травня президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію до 23 серпня.

Наразі правовий режим воєнного стану діє до 25 травня. Таким чином, після настання цієї дати його буде продовжено на 90 днів.

Про обмеження, які діють для українців під час воєнного стану, читайте в нашій статті.