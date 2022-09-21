У гірській місцевості поблизу кордону випало 40 см снігу, тому нелегальна втеча за кордон може виявитись смертельно небезпечною

З початку введення воєнного стану в Україні загинули 11 чоловіків призовного віку, які намагались нелегально перетнути кордон. Основною причиною загибелі є утоплення під час спроб переплисти річку Тиса на кордоні з Угорщиною.

Як повідомили у ДПСУ, зараз у гірській місцевості кордону випало до 40 см снігу. Відтак громадян закликали не намагатись незаконно перетинати кордон, адже це не лише порушує закони України, а й не наражає на небезпеку здоров’я та життя.

За інформацією прикордонників, після введення в Україні воєнного стану зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Ще двоє утікачів потрапили у лікарню з обмороженнями.

Раніше ZAXID.NET повідомляв про випадки утоплення серед ухилянтів, які намагались перетнути кордон, перепливши річку Тиса. А нещодавно на Закарпатті ухилянт зламав ногу, втікаючи від прикордонників.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану покидати територію України заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років. Виїжджати можуть люди з інвалідністю та ще низка категорій. Окрім того, за кордон випускають водіїв гуманітарних вантажів за наявності усіх необхідних документів.