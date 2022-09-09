У травмованого ухилянта медики діагностували два переломи

Призовник із Калуша зламав ногу під час втечі від правоохоронців поблизу кордону з Румунією на Закарпатті. Чоловік разом зі своїм товаришем намагалися втекти закордон, однак їх помітив прикордонний патруль. Одного із ухилянтів затримали одразу, інший — стрибнув з бетонного укріплення поблизу річки та зламав ногу. Прикордонники викликали травмованому ухилянту швидку, медики діагностували у нього два переломи.

Як у п'ятницю, 9 вересня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, двох чоловіків, які вийшли з автомобіля та побігли до річки Тиса, якою проходить кордон з Румунією, помітив прикордонний патруль відділу «Великий Бичків». Обоє чоловіків почали втікати від правоохоронців.

«Одного із них затримали одразу, інший, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення впав та травмував ногу. Чоловіку викликали карету швидкої допомоги. Згодом лікарі діагностували у нього два перелами та наклали гіпс. Обидва затримані є мешканцями міста Калуш Івано-франківської області», — йдеться у повідомленні прикордонників.

На порушників склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). За скоєне ухилянтам загрожує до 8,5 тис. грн штрафу або арешт на 15 діб.

Закарпатські прикордонники нагадують, що від початку повномасштабної війни Росії з Україною, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі ухилянтів, які намагались втекти закордон. Десять із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження на високогір’ї. Двоє утікачів було доставлено у лікарню з обмороженням кінцівок.