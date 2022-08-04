Усі чоловіки — призовного віку

Чернівецькі прикордонники пострілами зупиняли вісьмох ухилянтів із Прикарпаття і Буковини, які намагалися незаконно пробратися закордон. Усім утікачам — від 25 до 39 років. На них склали протоколи за спробу незаконного перетину українсько-румунського кордону.

Про затримання чоловіків повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби у четвер, 4 серпня. За даними правоохоронців, інцидент стався поблизу пункту пропуску «Порубне» у середу, 3 серпня.

«Групу з восьми чоловіків виявив прикордонний наряд відділення «Біла Криниця» відділу «Порубне» після спрацювання сигнального пристрою. Невідомі рухалися в бік кордону. З появою прикордонників чоловіки намагалися втекти. Для зупинки правопорушників прикордонний наряд був змушений здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що затриманими виявилися мешканці Чернівецької та Івано-Франківської областей віком від 25 до 39 років. Також цього ж дня, надвечір, прикордонники відділу «Порубне», затримали ще двох мешканців Чернівецької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, на них склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).