Закарпатці пояснили, що пішли до лісу по гриби

У лісі поблизу кордону з Румунією затримали шістьох закарпатців призовного віку. Чоловіків прикордонники помітили вночі, проте ухилянти стверджували, що збирали у лісі гриби. При собі чоловіки мали закордонні паспорти, ковід-сертифікати і змінний одяг. Усіх доставили до відділку поліції.

Про затримання шістьох чоловіків призовного віку у четвер, 1 вересня, повідомила Держприкордонслужба. За даними прикордонників відділу «Богдан», шістьох чоловіків правоохоронці помітили поблизу урочища Щауль Рахівського району. Порушників затримали після кількох попереджувальних пострілів.

«Своє перебування у прикордонні затримані мешканці Тячівського району пояснили бажанням назбирати грибів, проте звичних для грибників атрибутів у вигляді корзин чи відер вони не мали, натомість мали при собі і закордонні паспорти, і ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг», – йдеться у повідомленні поліції.

На усіх шістьох мешканців Закарпаття склали протоколи за спробу перетину державного кордону, далі їх доставили до відділу поліції за підозрою в ухиленні від мобілізації (ст. 336 ККУ).

Загалом на Закарпатті на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники у серпні виявили та затримали 700 чоловіків, які намагались незаконно покинути територію України.