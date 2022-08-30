Серед автомобільних шин 27-річний чоловік їхав цілий тиждень

У вантажівці із автомобільними шинами чернівецькі прикордонники виявили 27-річного нелегального мігранта. Чоловік ховався серед вантажу, їхав із Туреччини та провів у причепі з шинами цілий тиждень. Прикордонники надали знесиленому нелегалу воду та їжу, однак і склали протокол за незаконний перетин кордону. Відтак чоловіка передали румунській поліції.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інцидент стався у понеділок, 29 серпня, на пункті пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні. Чоловіка серед автомобільних шин виявили прикордонники, які просканували вантажівку, бо помітили, що тент причепа – розірваний.

«Прикордонний наряд виявив механічне пошкодження верхньої частини тенту на причепі. Враховуючи обставини, охоронцями кордону було прийняте рішення провести сканування вантажівки за допомогою системи «Рапіскан», яка і виявила порушника, який ховався серед автомобільних шин. Незаконний мігрант документів з собою не мав», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Чоловік назвався 27-річним громадянином Сирії. Він розповів прикордонникам, що планував незаконно потрапити до Німеччини. У причепі серед автомобільних шин чоловік пробув сім днів. Прикордонники надали сирійцеві воду та їжу, оскільки його власні запаси повністю вичерпалися у дорозі. За незаконний перетин державного кордону України на іноземця склали протокол, після цього нелегала передали співробітникам прикордонної поліції Румунії в порядку реадмісії.