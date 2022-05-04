В Ужгороді затримали 32-річного мешканця Кіровоградської області, який намагався перелізти через паркан на кордоні та потрапити до Словаччини. Із собою чоловік мав 31,1 тис. доларів (майже мільйон гривень). Його затримали працівники митниці. Свої дії чоловік відмовився пояснювати.

Як у середу, 4 травня, повідомила прес-служба Закарпатської митниці, в Ужгороді, на українсько-словацькому кордоні, затримали чоловіка, який намагався перелізти через загороджувальний паркан та потрапити на територію Словаччини. Виявилося, що 32-річний мешканець Кіровоградської області намагався перемістити закордон готівку – 31,1 тис. доларів.

«Чоловіка затримали при спробі подолати загороджувальний паркан інженерних споруд у напрямку кордону України в Словаччину. Ця ділянка державного кордону знаходиться поза межами розташування пункту пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецьке». Під час здійснення огляду особистих речей чоловіка виявлено іноземну валюту в кількості 31,1 тис. доларів США», – йдеться у повідомленні митниці.

Як уточнюють у прес-службі, свої дії порушник пояснювати відмовився. Мешканця Кіровоградської області підозрюють у порушенні ч. 1 статті 482 Митного кодексу України (переміщення через митний кордон України валютних коштів поза митним контролем). Усю готівку, що становить понад 909 тис. грн за курсом НБУ, у чоловіка вилучили до рішення суду.